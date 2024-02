Sassuolo Napoli: con Calzona si rivede il gioco dei campioni d’Italia

Il Napoli torna a vincere e lo fa in grande stile con la tripletta di Osimhen, la doppietta di Kvaratskhelia e il timbro di Rrahmani

Come si fa ad analizzare una gara a senso unico, nonostante il vantaggio iniziale del Sassuolo? La domanda tormenterà Bigica, al suo esordio sulla panchina neroverde. Certo, neanche nei peggiori incubi si poteva immaginare un risultato tennistico (1-6) e una gara che nei numeri traduce la netta superiorità degli ospiti. Che oltre alle reti, sono andati alla conclusione ben 27 volte, un’enormità, e in 19 circostanze le conclusioni sono avvenute in area di rigore. In questo quadro, i giudizi sul mister subentrato a Mazzarri non possono che essere esaltanti.

CALZONA – Stesso voto per due testate sportive, con approfondita valutazione di cosa stia funzionando. Il Corriere dello Sport scrive: «Meriti a gogò, tra tanti demeriti del Sassuolo, considerando che in 8 giorni ha giocato tre partite e lavorato quasi mai. Eppure, s’è rivisto il gioco dei campioni d’Italia: aggressione alta, ampiezza, verticalizzazioni, solidità sin dal 1’. Un dominio assoluto: 27 tiri, 71,9% di possesso, 717 passaggi. E carattere: l’1-0 avrebbe potuto spezzare le gambe e invece ha risvegliato gli assatanati di Sassuolo che toccarono il cuore di Spalletti. Momento perfetto: domenica c’è la Juve». Completa il quadro iper-positivo La Gazzetta dello Sport: «Cerca di proporre il Napoli di un tempo felice, come uomini e sistema, e riesce a prendersi una maxi vittoria che serve per le sue statistiche ma soprattutto per il morale e per allontanare le delusioni». Anche il migliore in campo riceve lo stesso voto.



OSIMHEN – Non c’è differenza: 8 pieno per entrambi. Il Corriere lo motiva così: «Quando vede il Sassuolo ne fa tre (toccando solo 14 palloni): seconda volta in carriera su due triplette nei tornei top. Immarcabile, irrefrenabile, un uragano che travolge Tressoldi e Ferrari già prima dello show. Cinque gol in tre partite, più il lancio per Kvara: con lui è un altro Napoli. E insegna pure agli arbitri ad aggiustare la rete con lo scotch. Fa tutto: Osi Bros». La Gazzetta aggiunge: «Tre partite, cinque gol. La soluzione di tanti problemi, ma non solo. Sbaglia un paio di volte ma continua testardo a proporre occasioni. Anche il lusso di un lancio a Kvara che poi infila il 5-1». Un solo giocatore riceve valutazioni con una sensibile diversità di opinioni.



LOBOTKA – La testata romana lo premia con il 7,5: «La ferocia con cui strappa a Racic il pallone che frutterà il quinto gol racconta tutto. Padrone assoluto del centrocampo, ritmi e interdizione. Manda in tilt Henrique». Più freddi da Milano, pur in un positivo 6,5: «Ha qualche difficoltà in avvio, non riesce a opporsi a Racic sul tiro del gol, però dopo riesce ad andare molto oltre il tocco scontato e di mantenimento».