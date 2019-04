Sassuolo-Parma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Sassuolo-Parma highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i neroverdi di Roberto De Zerbi affrontano i gialloblù guidati da Roberto D’Aversa. Sassuolo a metà classifica con 36 punti e reduce dal pareggio in casa della Lazio; Parma un pò sotto (34) e proveniente dal pareggio interno col Torino. Nella sfida d’andata, vittoria gialloblù al ‘Tardini’ col risultato di 2-1. Adesso torna il Derby emiliano: in palio punti importanti per un finale di campionato tranquillo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

SASSUOLO-PARMA 0-0: Si rimane sullo 0-0 grazie ad un altro rigore parato di Consigli che poi si lascia andare ad un’esultanza stravagante