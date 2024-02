Sassuolo, contestazione dei tifosi al Mapei Stadium - Calcio News 24

Dura contestazione dei tifosi del Sassuolo nel post partita contro l’Empoli. La rabbia dei sostenitori neroverdi dopo la sconfitta

Non è stata digerita la sconfitta contro l’Empoli in casa Sassuolo, e i tifosi ovviamente non hanno fatto mancare tutto il loro dissenso sugli spalti.

Infatti al Mapei Stadium c’è stata una vera e propria contestazione da parte dei tifosi neroverdi contro giocatori, allenatori e società, con il serio rischio di finire in Serie B.