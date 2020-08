Il Sassuolo ha imbastito una trattativa con il Braga per la cessione di Scamacca: c’è l’offerta del club portoghese

Il Sassuolo è in trattativa con lo Sporting Braga per la cessione di Gianluca Scamacca, reduce da una positiva stagione in Serie B con la maglia dell’Ascoli.

Come riportato da Sky Sport, le parti stanno discutendo sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.