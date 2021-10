Scamacca-Raspadori, sfida Juve e Inter per i due attaccanti del Sassuolo: le ultime

La Juve e l’Inter si preparano a sfidarsi sul mercato per Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, i due gioiellini del Sassuolo

Questa sera contro il Sassuolo, la Juventus si ritroverà di fronte Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori: due profili che stuzzicano da tempo anche la fantasia dell’Inter sul mercato.

Il club bianconero – scrive Tuttosport – non avrebbe ancora mosso passi ufficiali per i due gioielli, anche se in estate nella trattativa per Locatelli difficilmente non si è parlato di loro nei discorsi tra Cherubini e Carnevali. Lo stesso Ad del Sassuolo aveva ammesso in una recente intervista di aver discusso con Marotta del futuro di Raspadori e Scamacca. Il club neroverde, comunque, non avrebbe intenzione di privarsi dei due attaccanti nel mercato di gennaio.