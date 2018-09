Scambio Perisic-Martial: Inter e United ci pensano

Scambio Perisic-Martial tra Inter e Manchester United? Le due parti tornano a parlarne: le ultimissime news

L’Inter non perde di vista Anthony Martial. L’esterno d’attacco del Manchester United è uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Il giocatore francese classe 1995 ha il contratto in scadenza con gli inglesi e potrebbe andare via a parametro zero al termine della stagione. Il francese è in rotta con Mourinho e ha già rifiutato numerose offerte da parte dei Red Devils che non vogliono perderlo a parametro zero e gli hanno offerto il rinnovo del contratto a più riprese. L’Inter e la Juventus sono sulle tracce del classe ’95 dei Red Devils e sono pronte all’offerta.

Dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti di mercato legati al nome di Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United. Secondo il Daily Star anche il Milan segue il giocatore del Manchester United ma attenzione all’Inter, pronta ad allestire uno scambio. Scambio Perisic-Martial tra Inter e Manchester United? Mourinho continua a mostrare il suo interesse per il croato dell’Inter e a gennaio potrebbe proporre l’affare ai nerazzurri: lo United in questo modo non perderebbe a costo zero Anthony Martial e si rinforzerebbe con Ivan Perisic, dando all’Inter un sostituto di assoluto valore. Le parti ne parleranno molto presto.