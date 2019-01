Schelotto torna in Italia? Sulle sue tracce c’è la Spal

Dopo due stagioni travagliate al Brighton, Ezequiel Schelotto potrebbe tornare in Italia: ci sta pensando la SPAL

Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo. Queste le maglie indossate da Ezequiel Schelotto in Italia. A questa collezione potrebbe presto aggiungersi quella biancoazzurra della SPAL. Attualmente milita al Brighton, in Premier League. Ma dopo una buona prima stagione, con 20 presenze nel campionato inglese, è praticamente un fantasma attualmente, con zero presenze all’attivo nella stagione corrente.

Per questo motivo l’italo-argentino starebbe meditando di tornare nel Belpaese. Il suo contratto scade nel 2020 ma, proprio per lo scarso utilizzo, il costo del suo cartellino dovrebbe essere abbordabile. Semplici ci sta pensando visto e considerato che l’ex nerazzurro sarebbe perfetto nel suo 3-5-2 come esterno di centrocampo.