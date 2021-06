Schick: «Flop alla Roma? Non dovevo lasciare la Sampdoria»

Patrik Schick, protagonista ad EURO 2020, ha parlato del suo passato e delle difficoltà incontrate dopo l’addio alla Sampdoria

Patrik Schick ha parlato in conferenza stampa del suo splendido momento di forma con la Repubblica Ceca ad EURO 2020. L’attaccante si è soffermato anche sulle difficoltà incontrate dopo l’addio alla Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

«Avevo vent’anni quando sono arrivato in Italia. Il primo anno alla Sampdoria è stato molto buono. Dopo sono passato alla Roma, uno dei club più importanti in Italia. C’erano grandi aspettative nei miei confronti e io ero solo un ragazzo. Forse non ero pronto al 100% per quel passaggio. Sono cose che succedono nel calcio. Non so cosa fosse sbagliato, forse non ero così pronto».