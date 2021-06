Schmeichel: «Bello veder sorridere Eriksen. Kjaer un orgoglio»

Simon Kjaer e Kasper Schmeichel hanno fatto visita a Christian Eriksen nell’ospedale di Copenaghen: le parole del portiere

Simon Kjaer e Kasper Schmeichel hanno fatto visita a Christian Eriksen nell’ospedale di Copenaghen. Queste le dichiarazioni del portiere della Danimarca ai microfoni di DR.

«È stato dannatamente bello vederlo sorridere ed essere se stesso, sentire che era lì con noi. È stata una grande esperienza, che mi ha aiutato molto. Conosco sua moglie, i suoi figli, i suoi giocatori: è una situazione assurda. E sono incredibilmente orgoglioso di avere Simon come capitano. Non mi ha sorpreso che abbia fatto quel che ha fatto, ha un’umanità incredibile. Inoltre, Simon e Christian passano tanto tempo insieme a Milano. Ieri abbiamo parlato del più e del meno: che stia bene è la cosa più importante, ha provato qualcosa che noi non possiamo sapere».