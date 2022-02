Schmeichel: «Eriksen? Non vedo l’ora di rivederlo giocare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere danese Kasper Schmeichel rassicura sulle condizioni dell’ex centrocampista dell’Inter Christian Eriksen: le sue parole

Ai microfoni di TV2, Kasper Schmeichel ha così parlato del compagno di Nazionale Christian Eriksen.

LE PAROLE – «L’ho incontrato purtroppo per un funerale qualche mese fa, e ho potuto vedere nei suoi occhi che era pronto per ricominciare. Aveva il fuoco negli occhi e una gran voglia di tornare. Penso che sarà una buona aggiunta al Brentford. Ho visto anche ha giocato due test match chiusi al pubblico e lì ha dimostrato che sta per ritornare. Quindi personalmente non vedo l’ora di vederlo giocare in Premier League, ma soprattutto di rivederlo nella nazionale danese».