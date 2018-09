Sconcerti dixit: «Cristiano Ronaldo gioca da solo, è nel suo mondo»

Mario Sconcerti analizza la vittoria della Juventus a Parma e la prestazione di Cristiano Ronaldo, ancora a secco

Cristiano Ronaldo non è riuscito a sbloccarsi nemmeno a Parma e ora il suo digiuno è salito a 270 minuti. Il portoghese della Juventus, costato 117 milioni di euro, ha steccato ancora una volta ma in casa bianconera non c’è nessun allarmismo. Dopo la sosta inizierà una nuova stagione, arriverà la Champions e CR7 farà di tutto per trovare la migliore condizione in vista, soprattutto, degli impegni europei contro Valencia, Manchester United e Young Boys. Ieri Cristiano ha voluto strafare ed è finito vittima di se stesso. Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha analizzato la prestazione di CR7.