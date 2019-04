Scozia, derby pazzo a Edimburgo: tifosi lanciano noce di cocco! – FOTO

In Scozia i tifosi di Hearts e Hibernian perdono la testa: lanciata anche una noce di cocco in campo! – FOTO

Derby folle in Scozia. La stracittadina di Edimburgo si è distinta per la pessima condotta dei tifosi delle due squadre, ovvero Hearts e Hibernian. I supporter hanno scatenato il caos già prima del fischio d’inizio, ritardando l’avvio di gara lanciando fumogeni in campo.

Non si sono limitati ai fumogeni: un tifoso ha scagliato in campo addirittura una noce di cocco, subito ripresa dalle telecamere. Ecco la foto: