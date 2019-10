Scozzarella soddisfatto: «Una grande partita contro un grande avversario»

Matteo Scozzarella è molto soddisfatto per la il match pareggiato contro l’Inter, queste le parole del giocatore gialloblù

Subito dopo il fischio finale di Inter-Parma, Matteo Scozzarella ha parlato ai microfoni di Sky della partita. Ecco le sue parole.

«Non potevamo dominare qui contro un’Inter così forte. Peccato per l’episodio del 2-2, perché per il resto abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Resta una grande partita. Dobbiamo pensare che la prestazione di oggi deve essere il preludio a una grande gara martedì, altrimenti è tutto inutile. In questi anni abbiamo sempre reagito alle difficoltà, soffriamo l’uno per l’altro e poi sfruttiamo le individualità»