Padovan: «Scudetto? Rimane sempre favorita quella squadra. L'Italia può perdere con la Francia, ma...» - %sitenPadovan: «Scudetto? Rimane sempre favorita quella squadra. L'Italia può perdere con la Francia, ma...»ame%

Scudetto e Nazionale? Giancarlo Padovan ha voluto rilasciare queste dichiarazioni a InterNews24 su questi argomenti.

Lotta Scudetto, classifica che appare cortissima in vetta. Quale squadra rimane la sua favorita?

«La favorita rimane l’Inter, dietro metto il Napoli, anche se lo scontro diretto ha detto che i nerazzurri son superiori alla squadra di Conte. Poi dietro ci sarà bagarre, perché non sono sicuro di nessuno: la Juve ha speso, ma speso male, tipo nell’affare di Douglas Luiz, poi è una squadra appena arrivata, il Milan è leggermente in ritardo. Poi c’è l’Atalanta, che può inserirsi nella lotta Scudetto e la Lazio, che sta facendo benissimo in coppa»

Chiudendo con la Nazionale di Spalletti, che ha raggiunto i quarti di Nations League nonostante la sconfitta contro la Francia, si ritiene soddisfatto del percorso azzurro post Europeo?

«Fino a domenica si, ma non perchè abbiamo perso, perchè con la Francia si può anche perdere, ma abbiamo perso in maniera pasticciona, presuntuosa, come se bastasse perdere 2-1. Ho visto una squadra nettemente inferiore all’avversario, cosa che non vedevo da dopo l’Europeo. Mi aspettavo un pareggio con la Francia, ma siamo stati sovrastati. Vero anche che i 3 gol sono arrivati da calcio d’angolo. Sono comunque soddisfatto del post Europeo, ma resta un rammarico, perché da primi nel girone avremmo avuto un altro avversario ai quarti, per giocarsi la finale di Nations League in casa».