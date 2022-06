Rosella Sensi ricorda lo Scudetto: «Roma era uno spettacolo di colori. Grazie papà»

Con un post su Instagram Rosella Sensi ha voluto ricordare lo Scudetto della Roma. Le sue parole

Con un post su Instagram Rosella Sensi ha voluto ricordare lo Scudetto della Roma. Le sue parole:

«Roma era uno spettacolo di colori e di cori. Aveva realizzato un sogno e non voleva svegliarsi più. Tutti ricordano dove erano, con chi erano e cosa hanno fatto nelle ore prima e in quelle dopo la partita. In quelle feste proseguite nei rioni e nei quartieri. Grazie papà, grazie a nome di tutti. Sono passati ventun’anni dal regalo più bello, da una delle gioie più grandi in assoluto che questa città ha vissuto nella sua storia».