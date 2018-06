Se dovesse partire Rugani, richiesto dal Chelsea di Sarri, la Juventus si metterebbe sulle tracce di de Ligt dell’Ajax, con Godin alternativa

La Juventus pensa al mercato. Non c’è solo Golovin nelle fantasie bianconere, si pensa pure alla difesa. Le ultime news hanno accostato Daniele Rugani al Chelsea: qualora Maurizio Sarri si accasasse ai Blues, cosa molto probabile, allora il difensore potrebbe seguirlo nella nuova avventura a Londra. La Juventus si troverebbe a dover sostituire il centrale toscano e avrebbe già individuato due nomi: Mathijs de Ligt e Diego Godin. Per quanto riguarda Godin, l’uruguaiano è in scadenza con l’Atletico Madrid nel giugno 2019 e l’operazione potrebbe essere meno complicata del previsto, ma non è una pista prioritaria.

Gli occhi della Juve sono tutti su de Ligt. Non sarà per niente facile prenderlo dall’Ajax, perché ha diciannove anni ed è titolare nell’Olanda, in più ha un costo di circa cinquanta milioni di euro e piace a tutte le grandi del calcio europeo. Per l’olandese può essere d’aiuto Mino Raiola, ormai presente molto spesso nelle trattative di mercato dei bianconeri. L’agente può fare da tramite tra Juve e Ajax per cercare di portare de Ligt a Torino come sostituto di Rugani. In difesa, dunque, oltre a Cancelo piace anche il giovane oranje.