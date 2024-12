Sebastiano Esposito Empoli, i piani dell'attaccante azzurro (aspettando la mossa dell'Inter) - Calcio News 24

Sebastiano Esposito Empoli, ecco quali sono i piani sul giocatore azzurro tra il buon rendimento e le prossime mosse dell’Inter

Sebastiano Esposito è uno dei tre fratelli Esposito, è un giocatore di proprietà dell’Inter, come il fratello Pio, in prestito all’Empoli. Il giovane gioiello sta facendo grandi cose nella società toscana ed è una delle note positive della squadra di D’Aversa. Sicurezza e tecnica sono due pregi che appartengono al giovane giocatore che nell’ultimo match disputato con l’Hellas Verona ha messo a segno una doppietta.

Per quanto riguarda il futuro di Sebastiano, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’Inter non lo monitora come invece fa con quello del fratello Pio, il giocatore in prestito allo Spezia è costantemente monitorato dalla società nerazzurra. Allo stato attuale delle cose comunque Sebastiano resta di proprietà dell’Inter e vedremo come evolverà il suo futuro. Nonostante il focus dei nerazzurri sia posto su Pio, Sebastiano sta dimostrando grandi cose all’Empoli.