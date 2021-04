Seconda maglia Italia, svelata la divisa: bianca col tricolore – VIDEO

La Nazionale Italiana, tramite i propri social, ha svelato la seconda divisa che verrà indossata a partire dalle prossime gare e in occasione di Euro2020, con le prime partite che vedranno gli azzurri giocare in casa, all’Olimpico di Roma.

Divisa estremamente semplice: maglia bianca con la scritta italia al centro del petto ed il tricolore formato da due strisce verdi e rosse. Di certo un cambio di stile rispetto alla prima e alla terza divisa.

Più di un kit. Il kit ITALIA 🇮🇹

Indossato da 11, pensato per milioni 🇮🇹

Only See Italia 🇮🇹

Pensa solo in grande 🇮🇹

👉🏻 https://t.co/CaBLL2fl1E #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/qUDisWZTzM

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) April 22, 2021