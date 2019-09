Sergio Ramos: «Vogliamo primeggiare ancora. CR7? Tra i più grandi»

Sergio Ramos si racconta: «Non possiamo limitarci al passato, serve rimboccarci le maniche. CR7? Tra i più grandi del Real»

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport, Sergio Ramos ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato diversi temi. Ecco le sue dichiarazioni:

«Abbiamo un ricordo meraviglioso del primo periodo di Zidane, ma non possiamo limitarci al passato e dobbiamo rimboccarci le maniche per primeggiare nuovamente. Cristiano Ronaldo è stato di sicuro uno dei più forti nella storia del Real e del calcio. Non dimenticherei il Ronaldo brasiliano, Roberto Carlos, Zidane, Casillas, Raul».