Serie A 2019/2020: il piano B porta ai playoff. C’è anche l’opzione estrema

La FIGC ha individuato i piani di emergenza qualora non si dovesse arrivare alla conclusione del campionato

La FIGC ha scelto di ripartire. Non c’è ancora la data per la ripartenza (tra il 13 e il 20 giugno secondo le indiscrezioni di Sky) ma c’è la data per finire la stagione: l’attuale annata potrà essere conclusa entro il 30 agosto (i campionati entro il 20). Ci sono però anche i piani B e C.

Se dovessero esserci problemi per il Covid, verrebbero presi in considerazione i playoff e i playout. In caso di sospensione definitiva, verranno prese in considerazione la definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi per merito sportivo.