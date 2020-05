Serie A durante l’estate? Ibrahimovic sa come si fa: la curiosità

La Serie A si giocherà e concluderà in estate ma il Milan ha un asso nella manica: Zlatan Ibrahimovic sa come si fa

Serie A durante l’estate? No problem per il Milan, Zlatan Ibrahimovic sa come si fa. Come riporta La Gazzetta dello Sport negli Stati Uniti indossando la maglia dei Los Angeles Galaxy nel 2018 e nel 2019, Ibrahimovic è stato abituato, in piena estate a macinare chilometri ed a bucare le reti dei portieri avversari.

In più Zlatan dovrebbe essere il rossonero più in forma (in Svezia si è regolarmente allenato con l’Hammarby, club di cui è socio), ma anche quello più abituato a disputare le gare che contano con le caldissime temperature estive. I numeri in MLS sono impressionati sottolinea la Rosea: per il bomber di Malmö sono arrivati 22 gol in 27 gare nel 2018 e ben 31 in 31 nel 2019.