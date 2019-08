Serie A femminile, sorteggio calendario 2019/20 su Sky: data e orario

Il sorteggio del calendario 2019/20 della Serie A femminile sarà trasmesso in diretta su Sky Sport: data e orario

Dopo la Serie A e la Serie B maschile, è tempo anche per il sorteggio dei calendari della Serie A femminile. Alla Serie A femminile 2019-2020 parteciperanno 12 squadre: Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Juventus, Milan, Orobica, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco, Verona. Le sfide saranno sorteggiate nella giornata di domani a partire dalle 15.30.

Il calendario sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport24. In studio per annunciare i match del Campionato ci saranno Giorgia Cenni e Andrea Marinozzi, con Carolina Morace e Gaia Brunelli in collegamento per tutti i commenti a caldo sulle giornate di gara che verranno via via svelate. E da Coverciano interverrà in diretta anche la CT della Nazionale femminile Milena Bertolini. Sempre domani la FIGC pubblicherà anche il calendario della Serie B femminile.