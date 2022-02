Fiorentina Lazio, Cabral vs Cabral: la suggestiva sfida del Franchi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La sfida di questa sera al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Lazio, ci regala la suggestiva sfida fra i due Cabral

Stasera in campo la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Dal mercato le due squadre hanno vissuto dinamiche diverse, ma entrambe con innesti. Nel reparto offensivo è arrivato Cabral sia per i viola e sia per i biancocelesti.

Una sfida suggestiva quella del Franchi tra l’ex Basilea, che ha il compito di non far rimpiangere Vlahovic, e l’ex Sporting, che invece deve dare respiro ad Immobile. Stasera potrebbero fare il loro esordio in Serie A.