La Serie A onora le vittime del Ponte Morandi: tutte le squadre indosseranno una maglia con scritto “Genova nel Cuore”

Durante la prossima giornata di campionato, tutte le squadre della Lega Serie A e gli ufficiali di gare, scenderanno in campo con la frase “Genova nel cuore” sulla maglietta. Il tutto per ricordate le 43 vittime della tragedia del Ponte Morandi e per sostenere il capoluogo ligure.

Queste le parole del commissario della Lega Calcio a riguardo: «In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova la Lega Serie A istituirà, come già annunciato, un fondo che sarà destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine. Per testimoniare la nostra vicinanza e per dedicare i nostri pensieri alle vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie, in tutte le gare della seconda giornata di campionato della Lega Serie A i giocatori e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia di commemorazione per esprimere che il cuore di tutti è con Genova».