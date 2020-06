Serie A: gol e azioni clou subito in tv per tutti. Highlights su Rai 2 fino a fine stagione

Trovata l’intesa in Serie A per trasmettere le immagini alle 21.30: in chiaro solo due partite, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari

Trovata l’intesa in Serie A. Gol e immagini per tutti, subito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà Rai 2 a trasmettere gli highlights delle partite: senza più dover aspettare la scadenza dell’embargo, saranno immediatamente visibili le azioni delle gare. Sia quelle delle 17:15 (solo 8 delle 124 sono in programma nel pomeriggio) che, soprattutto, quelle delle 19:30 che si saranno concluse poco prima. Succederà ogni giorno e fino alla fine della stagione, questo l’esito delle trattative tra governo, broadcaster e Lega di A.

La Rai, quindi, potrà tagliare i tempi di attesa e mandare immediatamente in onda gol e azioni salienti: highlights per tutti dal lunedì alla domenica, a seconda del calendario del campionato. Accordo che durerà per tutta la durata della stagione, dunque fino all’inizio di agosto. La Rosea aggiunge che probabilmente saranno solo due le gare trasmesse in chiaro: Verona-Cagliari (sabato 20 alle 21 e 45 sul canale youtube di Dazn, che non dispone di altre reti in chiaro) e Atalanta-Sassuolo su Tv8, canale in chiaro di Sky, domenica alle 19 e 30. Partite che dovranno essere trasmesse senza interruzioni pubblicitarie (nemmeno un quarto d’ora prima e dopo).