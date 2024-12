Serie A, importante iniziativa promossa durante il 18° turno di campionato. Ecco di cosa si tratta - Calcio News 24

Serie A, nel corso del 18° turno di campionato verrà promossa un’importante iniziativa. Di seguito i dettagli

Nel corso della diciottesima giornata di Serie A verrà promossa un’importante iniziativa in programma da sabato 28 a lunedì 30 dicembre. Nello specifico le squadre si schiereranno a fianco della campagna “Guarire dai disturbi alimentari si può”, l’iniziativa si pone la prerogativa di diffondere un messaggio di speranza ponendo il focus sui disturbi legati all’alimentazione, cercando di fare capire che il primo passo è la consapevolezza.

In tutti gli stadi italiani sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Guarire dai disturbi alimentari, si può. Contattaci se hai bisogno”. L’Associazione ABA per lo Studio e la Ricerca su Anoressia, Bulimia e Obesità inoltre annuncerà l’edizione 2025 del suo corso di formazione dedicato alla cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), che prenderà il via dal gennaio a giugno 2025.