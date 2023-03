Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 28ª giornata

Squalificati Serie A, tutti i verdetti del Giudice Sportivo dopo la 28esima giornata del campionato italiano

Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con i verdetti su squalificati e diffidati dopo la giornata numero 27 di Serie A.

Una sola giornata di squalifica per Adam Marusic, Bryan Cristante e Leandro Paredes nonostante l’espulsione diretta, due giornate invece per Danilo D’Ambrosio. Ecco però di seguito la lista completa dei 18 calciatori squalificati per la prossima giornata.

D’Ambrosio (Inter), Paredes (Juventus), Rabiot (Juventus), Marusic (Lazio), Maleh (Lecce), Umtiti (Lecce), Izzo (Monza), Pessina (Monza), Cristante (Roma), Ibanez (Roma), Kumbulla (Roma), Mancini (Roma), Nuytinck (Sampdoria), Nzola (Spezia), Becao (Udinese), Perez (Udinese), Walace (Udinese), Coppola (Verona).