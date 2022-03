Serie A, la febbre del sabato... da Scudetto

Dalla febbre del sabato sera alla febbre del sabato da scudetto è un attimo: oggi in campo Napoli, Inter e Milan ci si gioca il tricolore in Serie A

Oggi può essere un giorno importante per la Serie A e per il futuro dello Scudetto. Un sabato da febbre per il vertice visto che in campo scenderanno Napoli, Inter e Milan.

Tre partite che diranno sul proseguo del campionato. Il Napoli giocherà in casa contro l’Udinese e dovrà invertire un trend al Maradona, con gli azzurri che raccolgono più punti fuori casa. Alle 18 toccherà all’Inter che sulla carta ha la sfida più complicata contro una Fiorentina in salute. In serata il Milan impegnato a Cagliari, campo ostico e sardi bisognosi di punti per la salvezza. Tutto invariato o qualche scivolone? La febbre Scudetto (Ri)parte da qui.