Scintille tra Agnelli e Lotito in assemblea di Lega: «Ora sei anche un virologo»

Tuttosport svela uno scambio di frecciate tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito, durante l’Assemblea di Lega

Ieri è andata in scena un’assemblea di Lega in conference call, dove ancora una volta si è vista la netta spaccatura tra le squadre di Serie A. Da una parte chi vorrebbe continuare e concludere la stagione come Lotito, dall’altra chi invece preferirebbe pensare già al prossimo anno (Agnelli in primis).

Tuttosport svela uno scambio di battute piuttosto acceso tra i due presidenti. Lotito avrebbe detto: «Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…» e Agnelli a questo punto avrebbe risposto: «Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo».