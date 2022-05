Serie A, scontro Lega-FIGC: spunta l’ipotesi ricorso. Il motivo

Scontro a distanza tra la Lega Serie A e la FIGC, spunta l’ipotesi ricorso verso la Federazione. Ecco cosa sta succedendo

I club di Serie A sono in subbuglio. Nel mirino le nuove regole di iscrizione al campionato, con l’indice di liquidità come criterio di ammissione, che hanno aumentato la frattura tra la Lega e la FIGC.

Come riporta Repubblica.it, i club pensano ad un ricorso per via di tempi e modi con i quali le nuove regole verrebbero applicate. L’aver introdotto questa novità con un campionato ancora da terminare non è andata giù, visto che come sostiene la Lega certe riforme vanno preparate per tempo.