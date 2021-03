Serie B, 27esima giornata: si parte con sette match alle 14

In Serie B si parte con la 27esima giornata di campionato, con ben 7 partite alle 14

Si prospetta sicuramente una 27esima giornata molto interessante in Serie B. Si partirà sabato alle ore 14, quando scenderanno in campo ben quattordici squadre, per sette gare.

Tanti match alle 14

Tra queste, l’Entella, fanalino di coda, sfiderà l’Ascoli in una gara che sa di lotta salvezza: i padroni di casa non trovano la vittoria dal lontano 22 gennaio, quando superarono il Pisa per 2-1. Anche il Cosenza cerca punti importanti per uscire dalla zona retrocessione, ma davanti avrà il Frosinone di Nesta, il quale non ha sicuramente abbandonato le speranze di rientrare nella zona play-off, distante una manciata di punti. Situazione simile per Pisa e Reggina che si sfideranno per cercare di rimanere in corsa per un posto tra le prime otto. Chiudono la prima tornata Pescara-Spal e Cremonese-Salernitana.

Continua, poi, la giornata, con i match previsti per sabato alle 16 (una bella sfida tra Venezia e Brescia) e alle ore 18, tra Monza e Pordenone. Due le partite in programma per domenica, invece: scenderanno in campo la capolista Empoli contro il Cittadella, alle 15 e la sera, invece, il Lecce proverà a strappare i tre punti contro la Reggiana fuori casa. Chiude Chievo Verona-Vicenza lunedì sera.

Quote

Visto e considerato che negli ultimi tempi si sono moltiplicati i giocatori, specialmente dei siti online di scommesse sportive, molti troveranno sicuramente utili le quote più interessanti di giornata. In base a queste, si può tranquillamente cercare di sviluppare delle giocate che più si adattano alle nostre idee: magari organizzando delle multiple, o semplicemente, come molti giocatori fanno, scommettendo in singola, su un solo match.

Tra le quote più interessanti che troviamo in questa giornata di Serie B, sicuramente Empoli-Cittadella, in programma domenica alle 15, merita la nostra attenzione. Basti pensare al fatto che la vittoria della capolista è quotata 1,85 volte la posta, mentre gli ospiti vincenti pagherebbero oltre 4 volte la posta. Interessantissima anche la quota del Venezia col Brescia, la cui vittoria pagherebbe quasi 2 volte la posta. Una vittoria dei lombardi è quotata 4,25 volte la posta, orientativamente. Anche il match tra Chievo Verona e Vicenza, in programma lunedì sera, propone quote interessantissime: la vittoria dei clivensi è quotata 1,80 volte la posta, mentre il Vicenza vincente paga 4,75 volte la posta. Molto equilibrate le quote tra Reggiana e Lecce, con i pugliesi leggermente favoriti (2,35 la vittoria).