Serie B, Andelkovic ai saluti con il Padova: due società sulle sue tracce

Serie B: il Padova saluta la categoria, Andelkovic invece no. Due società sulle tracce del difensore sloveno

Il Padova, al termine di una stagione al di sotto delle aspettative, ha mestamente salutato a fine campionato la Serie B. E, con il club, una parte della rosa biancorossa. Ma non tutta, perché c’è chi anche nel corso dell’ultima annata si è distinto e già sta sfogliando la margherita delle proposte in Cadetteria.

Uno di questi profili è per certo Sinisa Andelkovic, centrale sloveno d’esperienza e di qualità per la categoria. Motivo per cui il 33enne di Kranj è finito sui taccuini dei direttori sportivi di diverse realtà ai nastri di partenza della prossima serie cadetta: quelli di Pordenone e Livorno in particolare.