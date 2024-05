Serie B, Balata: «I giovani sono il FUTURO del calcio. Dobbiamo prendere esempio dalla Germania»

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, è intervenuto in occasione del master Management per lo Sport, Luiss Business School, As Roma e Italiacamp a Roma. Ecco le sue parole riportate da Tuttob.com.

GIOVANI – «Siete il futuro del calcio. In me avete un sostenitore indomabile, per dare una fortissima scossa al sistema».

SVILUPPO – «Ci vuole grande capacità per sviluppare il mondo calcistico, come si è fatto in Germania. Solo basandosi sull’applicazione dei criteri oggettivi e votati all’equa competizione si potrà migliorare il calcio».