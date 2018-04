Serie B: Foggia-Ascoli 3-0, Parma-Cittadella 0-0

Serie B, Parma-Cittadella finisce 0-0

Parma-Cittadella, secondo anticipo della 35esima giornata di Serie B, finisce 0-0. Allo stadio ‘Tardini’, le squadre di D’Aversa e Venturato terminano a reti bianche un confronto diretto per la promozione. Un punto prezioso per i veneti, conquistato sul campo di un Parma reduce da quattro vittorie consecutive, che permette ai granata di restare in piena zona playoff. Mezzo passo falso per i gialloblù, che potevano momentaneamente scavalcare Palermo e Frosinone al secondo posto.

Il Foggia si impone per 3-0 sull’Ascoli nell’anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie B. In campo Parma e Cittadella

Nel primo anticipo della 35esima giornata di Serie B finisce 3-0 Foggia-Ascoli, con i padroni di casa che hanno letteralmente dominato la contesa. Partita in discesa fin dal primo tempo con i gol di Deli al 24′ e Mazzeo al 44′ che hanno indirizzato fin da subito la gara sui giusti binari per i rossoneri. Nel secondo tempo il portiere dei marchigiani, Michael Agazzi, viene espulso e per i pugliesi è un gioco da ragazzi portare a casa i 3 punti trovando il sigillo conclusivo con Loiacono.

In questo momento in campo anche Parma e Cittadella. Il risultato è di 0-0 dopo un quarto d’oro nel primo tempo. Queste le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Munari, Vacca, Barillà; Insigne, Calaiò, Di Gaudio. All. D’Aversa.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Pelagatti, Adorni, Varnier, Pezzi; Settembrini, Iori, Pasa; Schenetti; Arrighini, Strizzolo. All. Venturato.