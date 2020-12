Serie B LIVE: 2-2 pirotecnico tra Cremonese e Brescia

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

La notizia del giorno:

Tanti gol ed emozioni tra Cremonese e Brescia, recupero della 5ª giornata di Serie B, nonchè derby di Lombardia. Nel pantano dello “Zini” termina 2-2 con i padroni di casa avanti al 13′ con Pinato, poi il pari di Torregrossa sul finire del primo tempo. Nella ripresa due perle di Celar e Dessena fissano il risultato su un pareggio che lascia sostanzialmente tutto invariato: 10 punti per la squadra di Gastaldello (momentaneamente al posto dell’esonerato Lopez), due in meno per quella di Bisoli.

Queste le parole, a fine gara di Bisoli: «Due punti persi o uno guadagnato? Visto che siamo andati in vantaggio due volte dico che sono punti persi, se non fossimo stati disattenti sull’unica palla che hanno avuto su respinta avremmo potuto vincere. Abbiamo pareggiato con una squadra importante e tosta su un campo difficile, ma la mia squadra c’è e lo ha dimostrato. Forse dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio, ma in queste gare contano soprattutto gli episodi»

ENTELLA – Buone notizie dall’infermeria per Vincenzo Vivarini in vista della gara contro l’Empoli. Il tecnico della Virtus Entella riavrà a disposizione De Col e Costa che si sono allenati normalmente con il resto del gruppo. Da monitorare, invece, le condizioni di Chiosa e Brescianini

SALERNITANA – In casa Salernitana si lavora per il rinnovo contrattuale di Milan Djuric. L’attaccante bosniaco è sempre più un perno fondamentale della rosa granata e la dirigenza vorrebbe prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2022.