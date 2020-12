Serie B LIVE: il Monza supera il Venezia grazie a Carlos Augusto e Mota Carvalho

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

La notizia del giorno:

Il Monza espugna il campo del Venezia e torna alla vittoria. Dopo un primo tempo caratterizzato da un grande equilibrio, giocato a buoni ritmi, la partita si sblocca nella ripresa. I ragazzi di Brocchi trovano al 62′ il vantaggio grazie a Carlos Augusto, il cui tiro-cross sorprende Lezzerini e s’infila sotto la traversa. Il Venezia fatica a reagire e, nel finale, il Monza raddoppia con Mota Carvalho su assist di Gytkjaer. Con questo successo, i brianzoli salgono in zona play-off a a una lunghezza dal Venezia, che frena dopo quattro risultati utili consecutivi.

SPAL – La Spal rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefano Minelli. Il portiere classe ’94 ha sottoscritto un accordo con la società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha militato nelle fila dei lombardi per cinque stagioni consecutive in serie B, passando successivamente al Padova, squadra con cui ha disputato una stagione in serie B ed una in serie C. Minelli ha scelto la maglia numero 61.

BRESCIA – Le parole del neo tecnico Dionigi, nel giorno della sua presentazione: «Quando mi hanno chiamato sono rimasto contento. È un’emozione perché nel momento in cui un allenatore si siede su una panchina con una storia e una responsabilità tale, ti porta a una sensazione di gratificazione. Ripeto, mi metto a disposizione di tutti con la massima umiltà. Non sono una persona da proclami e da promesse, nemmeno le solite frasi. Spero di riuscirci, ma con tanta passione da poter trasmettere ai ragazzi. Ringrazio chi mi ha preceduto, mi riferisco a Diego Lopez. Tra colleghi mi sembra doveroso. Ringrazio la società per l’opportunità. Mi calo in questa realtà in punta di piedi, con la massima umiltà di chi è venuto in una piazza importante, con una storia e un passato che conoscono tutti. La chiamata è stata un po’ inaspettata, con la voglia e la serenità di calarmi in un’occasione per me importantissima. Questo viene anche da tanti anni di gavetta. Spero di arrivare nel momento giusto, sicuramente difficile. È un campionato che definiamo sempre difficile, la continuità fa la differenza. Bisogna affrontare il tutto con il giusto spirito, uno spirito operaio. Non significa ridimensionare, ma parlo proprio di moralità. Si gioca ogni due giorni, ma col tempo spero di poter valorizzare la squadra. Sono estremamente convinto che questa squadra abbia grandi potenzialità. C’è un’idea, vorrei mostrare il mio modo di giocare anche qua. Bisogna fare di necessità virtù per poter arrivare a ciò».