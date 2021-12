Serie B, il Parma continua a deludere. Il Brescia torna capolista del campionato cadetto, mentre il Lecce continua a salire. Protesta il Vicenza

Girandola di emozioni nella quindicesima giornata di Serie B. Nuovo cambio al vertice, con il Brescia di Pippo Inzaghi che si riprende la vetta grazie al successo sul campo del Parma. Il cambio in panchina sin qui non è servito ai ducali: un pareggio e una sconfitta per il nuovo allenatore Beppe Iachini, che deve ancora entrare nelle teste dei suoi giocatori. Il Parma ha combattuto ma si è arreso al Tardini, perdendo di misura (decisiva la rete di Cistana dopo appena 8 minuti). Pisa che scende nuovamente al secondo posto: toscani fermati sull’1-1 in casa dal Perugia, formazione che sta ben figurando nel campionato cadetto: al gol di Marsura ha risposto De Luca. Terzo gradino del podio per il Lecce, che ‘zitto zitto’ continua a salire: 1-3 in casa della SPAL, sugli scudi Strefezza, autore di una doppietta (dell’ex) e nel mirino di alcuni club di Serie A vista l’ottima stagione sin qui disputata. A seguire tris di squadra a 22 punti con il Monza che sembra aver intrapreso la giusta rotta: 4-1 al Cosenza e quarto posto. A 22 anche il Benevento, corsaro a Vicenza tra le proteste dei padroni di casa per le decisioni arbitrali, e l’Ascoli, che ha battuto la Reggina con la doppietta del gioiello Sabiri e ora affronterà il Parma.

Il Pordenone aggancia il Vicenza

Cremonese e Frosinone aggiungono un punticino alla loro classifica e si confermano formazioni di spessore: 1-1 nello scontro diretto allo Zini, con i gol di Ciofani al 55′ e di Charpentier al 58′. Pareggio pirotecnico tra Cittadella e Como in uno dei due posticipi di mercoledì: 2-2 tra i veneti e i lariani con il pari finale per gli ospiti arrivato grazie al rigore di La Gumina al 93′. Nell’anticipo del lunedì invece importante successo della Ternana sul Crotone (1-0 Falletti). Vittoria preziosa del Pordenone sull’Alessandria: Pinato e Folorunsho firmano il 2-0 che vale l’aggancio in classifica al Vicenza. La solitudine dei numeri…ultimi!

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B DOPO LA QUINDICESIMA GIORNATA