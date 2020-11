Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

Serie C girone B

RAVENNA – Le parole di Colucci dopo il pareggio contro la Sambenedettese: «Ai punti avremmo vinto noi, la sconfitta sarebbe stata ingiusta perché i ragazzi sono stati encomiabili, in mezzo a tante difficoltà. Sono contento per la squadra, le prestazioni sono frutto di voglia, determinazione e un pizzico di organizzazione. Il risultato va dimenticato in fretta, dobbiamo mettere alle spalle tutto e non dobbiamo cullarci ma pensare immediatamente alla prossima partita».

SAMBENEDETTESE – Le parole del tecnico Zironelli: «Dovevamo gestire meglio la palla, siamo andati in vantaggio nel nostro momento migliore dopo un primo tempo che non mi è piaciuto per niente. Non meritavamo la vittoria ma ormai l’avevamo portata a casa, invece negli ultimi minuti abbiamo buttato via troppe volte il pallone. Questo ci deve servire come lezione per il futuro, cerchiamo di fare tesoro degli errori per migliorare”. Sui due cambi all’intervallo e la prestazione di Botta: “I loro quinti erano molto più pimpanti e ho preferito cambiare, mi dispiace sostituire ragazzi all’intervallo ma avevo bisogno di farlo. Abbiamo regalato il primo tempo al Ravenna, mi aspettavo una partita del genere da parte loro perché avevano cambiato allenatore ed erano all’ultima spiaggia. Botta è un giocatore che in Serie C non c’entra nulla, noi dobbiamo mettere più qualità davanti».

VIS PESARO – La società Vis Pesaro 1898contesta fortemente le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Carpi Sandro Pochesci, le quali, pronunciate ieri nel post-partita, alludevano ad atteggiamenti vergognosi e condotta antisportiva. La nostra storia ultracentenaria, fatta di una miriade di iniziative per il sociale e per la città, rappresenta una chiara dimostrazione di quanto il nostro club creda nella sportività. Un nostro tesserato del settore giovanile, ieri per l’occasione raccattapalle, è stato spinto dal portiere avversario Andrea Rossini, solo perché a suo dire “stesse perdendo tempo”. Sono questi i comportamenti antisportivi che andrebbero debellati. Prendiamo atto delle scuse arrivate via Facebook da parte del portiere Andrea Rossini, rivolte al giovane ragazzo biancorosso e ci auguriamo che episodi del genere non avvengano più.

Serie C girone C

AVELLINO – L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il gruppo squadra, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi e posti in isolamento, ha praticato il trentasettesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. Si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico. Il tesserato rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a dei nuovi controlli nelle prossime 48 ore. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Contestualmente il calciatore Fabio Tito ha praticato il tampone molecolare di controllo dopo il decimo giorno di isolamento. Quest’ultimo ha dato nuovamente esito positivo. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Attualmente sono 9 i tesserati posti in isolamento e costantemente monitorati dallo staff medico in seguito alla positività al Covid-19.

TERAMO – Dopo il duro tour de force caratterizzato da quattro gare in undici giorni e sei punti ottenuti, i biancorossi si sono rituffati già in mattinata al “Bonolis”, per iniziare a preparare la seconda trasferta consecutiva prevista dal calendario, domenica contro la Virtus Francavilla, allo stadio Giovanni Paolo II. Lasik ha assorbito completamente il problema al flessore e rientrerà regolarmente in gruppo a partire da mercoledì.

PALERMO – Parla l’ad Sagramola: «Attaccante da 20 gol? Per la Serie C non è che ce ne siano molti. Ma anche in Serie B. Difficilmente si trova quello che segna regolarmente tutti gli anni. Queste categorie spesso vivono di exploit stagionali. Per Rauti il Torino non ci ha concesso alcuna opzione sul prestito. Tutti sanno che non ci si può accontentare di vivacchiare su vittorie contro Potenza e Paganese, ma che l’obiettivo è naturalmente più ampio. Giocatori e allenatori sono stati presi per questo. Non possiamo dimenticare le figuracce come quelle di Bisceglie. Fra 6/7 partite sapremo se avremo una squadra, più che un insieme di buoni giocatori. Ma al momento la situazione non è chiara. Ci auguriamo che entro la fine della stagione si possa iniziare a lavorare e dare a Palermo una struttura fondamentale in termini di crescita complessiva. Aspettiamo il risultato del bando, che arriverà nelle prossime ore, sappiamo che ha partecipato anche un altro club. Bari e Ternana hanno dei vantaggi rispetto a noi. Le fere sono al terzo tentativo in C, mentre i pugliesi al secondo, dopo che la scorsa stagione sono arrivati in finale di playoff. Noi veniamo dalla Serie D, c’è una differenza oggettiva».