Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Serie C girone A

Serie C girone B

MATELICA – Le parole del presidente Nocelli: «La situazione è questa, un disastro dal punto di vista della salute di ognuno di noi e una delusione della partita di pallone. In società stiamo facendo di tutto per salvaguardare la salute dei nostri ragazzi con tamponi, test e distanziamenti. Ma poi, ciò che fanno quando tornano a casa, è responsabilità loro. Non ammetto di sicuro la superficialità».

PADOVA – Il Calcio Padova informa che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il reclamo presentato nella giornata di ieri dalla Società tramite l’avvocato Eduardo Chiacchio contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo al capitano biancoscudato Ronaldo. La squalifica è stata ridotta ad una giornata, già scontata nella gara Padova – Matelica.

AREZZO-FANO – Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Arezzo ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Arezzo-A.J. Fano, in programma domenica 22 novembre 2020, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo, venga rinviata a data da destinarsi.

GUBBIO – Attraverso i canali ufficiali la società As Gubbio 1910 comunica, in vista del derby di domani contro il Perugia, la negatività al ciclo dei tamponi effettuato ieri da tutto il gruppo squadra.

Serie C girone C

CATANZARO – Parla il dg Forestieri: «Il grido di allarme del mio presidente è da condividere, perchè bisognava pensarci un attimo prima di cominciarlo questo benedetto campionato. Il virus è tornato in autunno e stiamo ora pagando le conseguenze. Il grido del mio presidente non è quello di sospendere ora il campionato ma pensarci prima. Per chi giochiamo? Tifosi non ce ne sono, sponsor pochi, biglietti, introiti pubblicitari. Questo lo paghiamo come piazza importante come può essere Avellino, Palermo, Bari. I mancati incassi delle biglietterie sono pesanti. Per me sarebbe inutile fermarsi un mese e recuperare a dicembre. Le gare da recuperare le stanno recuperando poco alla volta, ora non ci sono molte squadre indietro, c’è proprio l’Avellino, il Bisceglie e qualche altra. Il Palermo in poche settimane le ha recuperate tutte, quindi, credo che la pausa non sia giusta e non sia una soluzione adeguata. “Io proporrei un’altra cosa invece. Al posto di una pausa lunga dal 23 dicembre al 10 gennaio, io farei giocare anche il 26 dicembre e il 30 dicembre. Senza la pausa natalizia».

VITERBESE – La società U.S. Viterbese 1908 comunica che l’ultima sessione di tamponi effettuati dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Anche le cinque persone che risultavano positive sono clinicamente guarite.

PALERMO – Le parole del tecnico Boscaglia: «I miei giocatori hanno già capito cosa chiedo: assoluta disponibilità verso i compagni, intelligenza durante le gare e adesso soprattutto continuità. Ora c’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ripeterci partita dopo partita. L’ultima è stata la vittoria della maturità. Abbiamo saputo superare le difficoltà iniziali, non abbiamo mai sprecato un pallone né perso la nostra fisionomia».

VIONESE – L’U.S. ViboneseCalcio comunica che dagli ultimi test molecolari effettuati non sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19. La Società comunica, altresì, che due dei componenti del gruppo squadra risultati positivi nei giorni scorsi, sottoposti a nuovi test, sono risultati negativi.