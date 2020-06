Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Barcellona contro il Celta Vigo. Le sue parole

«È un dato di fatto che fino a poche giornate fa avevamo due punti di vantaggio in classifica. Mentre se ora i nostri rivali vincessero andrebbero in testa. La verità è che adesso non possiamo più sbagliare»