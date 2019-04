Vittorio Sgarbi elogia la Spal. Il critico d’arte ha parlato della vittoria degli estensi contro la Juventus. Le sue parole

Vittorio Sgarbi, senza mezze misure, come sempre. La vittoria della Spal contro la Juventus ha convinto il critico d’arte che la Spal possa ambire a ben altri obiettivi rispetto alla semplice salvezza in Serie A. Secondo il noto personaggio tv, la formazione estense, dopo aver battuto la Juventus, si è guadagnata il diritto di giocare in Champions League per affrontare club come Real Madrid e Barcellona.

Queste le parole di Sgarbi a Tiki Taka: «Aver battuto la Juventus, squadra più forte del campionato, è un grande segnale. La SPAL deve giocare in Champions contro Real, Barcellona e PSG, perchè ha dimostrato di esserne all’altezza».