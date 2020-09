Shamrock Milan, Ibrahimovic e Tonali già «mostrano» i muscoli: l’ex Brescia è stato inserito in lista UEFA e andrà in Irlanda

Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic mostrano già i muscoli. I due giocatori – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, vogliono essere protagonisti per la sfida di Europa League contro lo Shamrock.

TONALI IN LISTA – Nel frattempo il club rossonero ha inserito il centrocampista ex Brescia nella lista. Qualità a centrocampo, esperienza in attacco: i rossoneri vogliono essere protagonisti anche in Europa.