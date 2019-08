Dopo dodici anni, lo Sheffield di Wilder ha vinto la sua prima partita in Premier League grazie a una particolare giocata. Scopriamo quale

La prima vittoria dello Sheffield dopo 12 anni di assenza dal massimo campionato proviene da una situazione tattica interessante. Il gol del definitivo 1-0 contro il Crystal Palace esprime bene questa situazione tanto cara a Wilder, l’allenatore.

Squadra hipster da seguire quest'anno: lo Shieffield United di Chris Wilder, il cui 3-5-2 è caratterizzato dagli "overlapping centre-backs", ovvero i centrali esterni che accompagnano l'azione in sovrapposizione (vedasi il gol che ha risolto la gara col Crystal Palace oggi). pic.twitter.com/9kjLcWSRIt — CO (@CharlesOnwuakpa) August 18, 2019

Lo Sheffield ricerca quello che in inglese si chiama “overlapping centre-backs”, ossia i terzi di difesa che accompagnano l’azione e si sovrappongono in fascia. Come se, nella Juventus di qualche anno fa, Barzagli e Chiellini improvvisamente si allargassero per andare ad aggredire la profondità. Nel video si vede bene, col difensore sinistro (O’Connel) che si sgancia in avanti.