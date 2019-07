Shevchenko strizza l’occhio al Milan: «Nuovo stadio, un passo importante»

Shevchenko strizza l’occhio al Milan: «San Siro mi mancherà, ma il nuovo stadio è un passo importante»

Shevchenko ripensa al suo vecchio amore, il Milan. E strizza l’occhio all’operato della società rossonera, in particolar modo per quanto riguarda la questione stadio. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

«Penso stia facendo cose positive, il progetto del nuovo stadio ad esempio. San Siro mancherà a tutti perché è stupendo, ma se tutto andrà per il verso giusto avremo uno stadio più moderno lì vicino. E’ un passo importante per la solidità economica del club. Le cose si costruiscono nel tempo e non parlo soltanto della squadra», ha spiegato l’ex attaccante ucraino.