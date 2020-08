Sicula Leonzio, bianconeri ad un passo dall’addio alla C. Ormai la compagine siciliana sarà costretta ad abbandonare la terza serie

Serve soltanto un mezzo miracolo. La Sicula Leonzio – secondo quanto raccolto da TuttoC.com – è ad un passo dal salutare la Serie C.

Attualmente i componenti dello staff sono presenti in società per poter capire come muoversi, anche nel caso in cui ci dovesse essere un interessamento per la cessione della società mancherebbero i tempi tecnici. Manca l’ufficialità, ma ormai la Sicula Leonzio è vicina a salutare la terza serie.