Simeone: «La priorità è quella di crescere insieme al gruppo»

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo. Le parole dell’attaccante.

MATCH – «Stiamo lavorando bene, tutti insieme, e anche oggi si è visto soprattutto quando ci sono stati momenti difficili e abbiamo dovuto soffrire di squadra. Al cospetto di avversari con questa qualità bisogna essere capaci di giocare la palla, compattarci e mantenere la calma. Lo abbiamo fatto bene. Dobbiamo seguire il mister e impegnarci giorno dopo giorno. La società sta come sempre lavorando per migliorare e continuare a compiere step importanti. A noi il compito di pensare al campo, se poi arriveranno giocatori di spessore saremo felici perché vorrebbe dire avere accanto altri profili in grado di darci una mano».

OBIETTIVO – «L’anno scorso ho vissuto una ottima annata, sono ripartito al meglio e penso a una partita per volta, cercando di fornire il massimo delle mie qualità. La priorità è quella di crescere insieme al gruppo, sto conoscendo un mister che mi insegna molto e mi fa lavorare su aspetti su quali devo migliorare».