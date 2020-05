Simeone: «Messi e Maradona potrebbero giocare insieme. Su CR7…»

Dalle riflessioni su Messi e Maradona al commento su Cristiano Ronaldo: ecco le parole di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei colchoneros. Ecco le sue parole sulla compatibilità tra Lionel Messi e Diego Maradona e su Cristiano Ronaldo, riportate da tuttomercatoweb.com.

«Messi e Diego sono diversi. Uno è una macchina da gol, l’altro era il calcio argentino in persona. Oggi sembra che Messi sia più maturo e stia iniziando a esteriorizzarsi, che il paragone con Diego non gli sia mai costato. Potrebbero giocare insieme. CR7? La sua aggiunta sarebbe più complicata. Dico sempre che se non corrono uno o due giocatori va bene, ma se non corrono in tre è impossibile giocare».