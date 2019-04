Siparietto Salah-Hazard: prendono in giro Higuain? – VIDEO

Il Liverpool batte il Chelsea ma Salah e Hazard se la ridono: i due fuoriclasse prendono in giro Higuain? – VIDEO

Il Liverpool spazza via il Chelsea nel giro di due minuti con le reti di Sadio Mane e Mohamed Salah. Eden Hazard non sembra disperato a causa della sconfitta dei Blues: il giocatore strizza l’occhio al Real Madrid in vista dell’estate.

Le telecamere hanno scovato un divertente siparietto. Salah e Hazard chiaccherano in mezzo al campo, abbracciati, ridendo alle spalle di qualcuno. Si capisce soltanto il labiale del belga:«He must have been hungry», cioè “dev’essere stato molto affamato”. Che l’oggetto delle beffe dei due fuoriclasse della Premier League fosse proprio, come suggeriscono in molti sui social, Gonzalo Higuain? Ecco il video: