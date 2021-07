Sirigu, accordo raggiunto con il Genoa. In giornata attesa ufficialità

Salvatore Sirigu sarà un nuovo giocatore del Genoa: in queste ore le firme sul contratto, prevista in giornata ufficialità

Salvatore Sirigu e il Torino separano definitivamente le loro strade. Il portiere Campione d’Europa ha raggiunto un accordo con il Genoa. Un anno di contratto, con opzione di rinnovo per il secondo. Le parti stanno procedendo in queste ore a porre le firme sui contratti, in giornata potrebbe già esserci l’annuncio. A dare i contorni dell’operazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto a Sky Sport 24.

Sirigu era diventato un obiettivo anche del Lille, ma il giocatore ex PSG ha preferito rimanere in Italia.