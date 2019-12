Sirigu: «Legato a Cagliari. Ma mi concentro sul Torino»

Sirigu ha parlato del rapporto con le città di Cagliari e Torino: le dichiarazioni del portiere granata

Salvatore Sirigu ha parlato del rapporto con le città di Cagliari e Torino: «Sono legato al Cagliari da un affetto speciale, rappresenta la Sardegna e lo seguo con simpatia ma non c’è mai stato nulla di concreto, nessun contatto».

«Purtroppo, quello che può piacere non sempre si realizza, ma non si sa mai. Nel frattempo, mi concentro sulla mia squadra: il Toro non è solo un club glorioso, è appartenenza, identità e una storia unica». palloni in due minuti».